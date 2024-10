Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, il confronto tra Shaila, Javier e Lorenzo | Video Mediaset

(Di lunedì 7 ottobre 2024) NuovoaltraGatta,Spolverato eMartinez. La ex velina di Striscia La Notizia ha deciso di interrompere la conoscenza cone rivela di essere attratta da, ma Iltraalsi confrontano al. Il primo a parlare èche ammette: «conè scattata una scintilla fisica e mentale sin dal primo giorno che ci siamo incontrati per me. Quando ci guardiamo sento qualcosa che probabilmente è stata messa in stand-bye. Mi piace». Dalla casacommenta: «non è che lui abbia chiarito la sua posizione. Se provi determina cose perchè non hai il coraggio di esporle e sei andato da un’altra persona?», maribatte «ognuno ha i propri tempi».