Governo in prima fila in sinagoga al fianco di comunità ebraica e Israele

(Di lunedì 7 ottobre 2024) È folta la presenza di rappresentanti dele di parlamentari al Tempio Maggiore di Roma per la cerimonia commemorativa a un anno dall'attacco terroristico di Hamas contro i civili israeliani. Partecipa la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il vicepremier Matteo Salvini e diversi ministri: tra questi, Piantedosi, Nordio, Giuli, Valditara, Abodi, Roccella. Diversi anche i parlamentari che seguono la cerimonia in: Calenda (Azione), Donzelli (FdI), Gasparri (FI), Fassino (Pd), solo per citarne alcuni. Partecipano anche il presidente della Regione Lazio, Rocca; il sindaco di Roma Gualtieri, il presidente della Cei, Matteo Zuppi. A seguire la commemorazione anche il prefetto di Roma, Lamberto Giannini e Luigi Di Maio, ex ministro degli Esteri.