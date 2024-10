Gomorra La serie - Le origini risponderà alla domanda "come è venuta a crearsi Gomorra?" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Davanti alla notizia dell'arrivo di Gomorra La serie - Le origini, prequel inatteso, viene da riflettere sul fascino criminale. Parliamo di qualcosa che ha origini antiche e fa sempre discutere, ponendoci dinanzi a dubbi e domande a cui spesso non si sa rispondere in maniera univoca, non sorprende quanto esso sia una fonte inesauribile di potenziale narrativo. Non a caso, grandi autori della cinematografia e della serialità , da Michele Placido con Romanzo Criminale a Martin Scorsese con Quei bravi ragazzi, si sono avvicendati nell'imbarcarsi nell'impresa di raccontare storie di criminali più o meno celebri. In un simile discorso si inserisce anche Gomorra – La serie, uno degli show più apprezzati, premiati e prolifici degli ultimi dieci anni. Gqitalia.it - Gomorra La serie - Le origini risponderà alla domanda "come è venuta a crearsi Gomorra?" Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Davantinotizia dell'arrivo diLa- Le, prequel inatteso, viene da riflettere sul fascino criminale. Parliamo di qualcosa che haantiche e fa sempre discutere, ponendoci dinanzi a dubbi e domande a cui spesso non si sa rispondere in maniera univoca, non sorprende quanto esso sia una fonte inesauribile di potenziale narrativo. Non a caso, grandi autori della cinematografia e della serialità , da Michele Placido con Romanzo Criminale a Martin Scorsese con Quei bravi ragazzi, si sono avvicendati nell'imbarcarsi nell'impresa di raccontare storie di criminali più o meno celebri. In un simile discorso si inserisce anche– La, uno degli show più apprezzati, premiati e prolifici degli ultimi dieci anni.

