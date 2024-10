Germania, anno sottozero. Salta il modello economico (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per la seconda volta di seguito Paese in recessione. Le stime di crescita riviste da più 0,3% a meno 0,2% (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per la seconda volta di seguito Paese in recessione. Le stime di crescita riviste da più 0,3% a meno 0,2% (Ilgiornale.it)

Ilgiornale.it - Germania, anno sottozero. Salta il modello economico

La votazione UE sui dazi alle elettriche cinesi il 4 ottobre. Germania e Spagna fanno saltare il banco? - La votazione della delibera che rende definitivi i dazi sulle elettriche prodotte in Cina doveva essere una formalità. Invece Germania e Spagna sembrano pronte a votare contro... Leggi tutto . (Dmove.it)

Accordo Germania-turchia: migliaia di irregolari turchi in Germania saranno rimpatriati - Il numero di richiedenti asilo turchi è aumentato significativamente negli ultimi anni. Accordo Germania-turchia: migliaia di irregolari turchi in Germania saranno rimpatriati. Accordo Germania-turchia sugli irregolari turchi in Germania Accordo tra il governo tedesco e il governo turco: migliaia ... (Periodicodaily.com)

C’è crisi tra i Verdi in Germania: saranno resilienti? - La sinistra del partito chiede più radicalità, mentre Scholz rassicura sulla tenuta della coalizione. La leadership dei Verdi lascia dopo le batoste elettorali. Se i Verdi e le altre forze progressiste non riescono a rilanciare una proposta forte e radicata nei bisogni reali, rischiano di lasciare ... (Metropolitanmagazine.it)