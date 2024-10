Fiorentina, cinque giocatori convocati per la sosta nazionali: l'elenco e gli impegni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il campionato di Serie A si ferma per la seconda volta per dare spazio alla sosta nazionali. In casa Fiorentina sono cinque i calciatori convocati con le rispettive nazionali, e che non saranno quindi agli ordini di Raffaele Palladino per preparare la prossima sfida di campionato contro il Lecce Firenzetoday.it - Fiorentina, cinque giocatori convocati per la sosta nazionali: l'elenco e gli impegni Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il campionato di Serie A si ferma per la seconda volta per dare spazio alla. In casasonoi calciatoricon le rispettive, e che non saranno quindi agli ordini di Raffaele Palladino per preparare la prossima sfida di campionato contro il Lecce

Atalanta - rientrano i nazionali. Zaniolo e Kolasinac puntano la Fiorentina - TOUR DE FORCE. Dal 15 settembre al 2 ottobre si gioca sei volte, quattro in campionato e due in Champions. Il punto sugli infortunati. (Ecodibergamo.it)

Fiorentina - i convocati e il calendario dei nazionali nella sosta : da Kean a Pongracic|Serie A - com. La sosta, dunque, capita a fagiolo per Raffaele Palladino che avrà modo di insistere sui principi di gioco da far assimilare alla squadra nel corso di questi giorni. . Cinque partite, cinque pareggi, tanta fatica nell’espressione del gioco anche contro squadre piuttosto abbordabili. Il gruppo ... (Justcalcio.com)

Fiorentina - i convocati e il calendario dei nazionali nella sosta : da Kean a Pongracic - La Fiorentina non ha certamente iniziato al meglio la stagione 2024-2025. Cinque partite, cinque pareggi, tanta fatica nell`espressione del... (Calciomercato.com)

UFFICIALE – Italia, Kean lascia il ritiro per una lombalgia: al suo posto Lucca - Prima seduta di allenamento nel pomeriggio per la Nazionale, da ieri sera in ritiro a Coverciano in vista degli impegni di UEFA Nations League con Belgio (10 ottobre, Roma) e Israele (14 ottobre, Udin ... (fcinter1908.it)

Allarme per Kean: Spalletti chiama Lucca in Nazionale - Dopo la grande vittoria di ieri sera (6 ottobre) nella gara contro il Milan valevole per la settima giornata di Serie A, l’attaccante della Fiorentina Moise Kean si è subito unito, già oggi (7 ottobre ... (msn.com)

Fiorentina, cinque giocatori convocati per la sosta nazionali: l'elenco e gli impegni - Il campionato di Serie A si ferma per la seconda volta per dare spazio alla sosta nazionali. In casa Fiorentina sono cinque i calciatori convocati con le rispettive nazionali, e che non saranno quindi ... (firenzetoday.it)