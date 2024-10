Fermana in 10 è dura Così fa festa L’Aquila

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)0 1927: Michielin 6, Casella 6,5, Alessandretti 5,5 (45’ Gueli 6), Brunetti 7, Zuccherato 6 (80’ Di Santo SV), Del Pinto 6,5, Giandonato 6,5, Misuraca 6, Banegas 6 (85’ Aversa SV), Belloni 6, Russo 5,5 (61’ Giampaolo 7). All.: Pagliari 6,5: Di Stasio 6, Marucci 6 (73’ Cocino 6), Tafa 5,5, Romizi 6, Ferretti 5,5 (57’ Valsecchi 6), Bianchimano 6, Sardo 6 (85’ Palmucci SV), Casucci 5,5 (58’ Polanco 6), Mavrommatis 5, Fontana 5,5 (73’ Bartoli 6) Karkalis 6. All.: Bolzan 5,5 Arbitro: Davide Galiffi sezione di Alghero. Assistenti: Cosimo De Tommaso sez. di Voghera, Valeria Spizuoco sez. di Cagliari Reti: 50’ Brunetti, 72’ Giampaolo Note - Ammonizioni: Espulso al 40? Mavrommatis per doppio giallo, 24’ Casucci, 42’ Giandonato , 46’ Banegas. Spettatori: 2500 Niente da fare per lache esce sconfitta per 2-0 contro