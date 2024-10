Difende il nipote durante lite tra quindicenni: Marcello De Angelis ucciso a coltellate a 25 anni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tragedia a Roma. Una serie di eventi che sono precipitati. Prima una lite tra due 15enni, poi i familiari che sono intervenuti per prendere le difese di parte. La discussione, però, è degenerata nel sangue: un 25enne, Marcello De Angelis, è stato accoltellato all’addome. La vicenda ha avuto inizio quando il nipote della vittima, dopo essere stato colpito durante una banale lite tra coetanei, ha raccontato tutto alla famiglia. De Angelis, insieme al nipote e alla madre di quest’ultimo, è andato a cercare il ragazzo con cui il nipote aveva litigato. Nonostante l’incontro iniziale sembrasse finito, la situazione si è aggravata poco dopo, quando il padre del rivale è intervenuto, accompagnato dallo zio del ragazzo, sotto casa del nipote di De Angelis. Thesocialpost.it - Difende il nipote durante lite tra quindicenni: Marcello De Angelis ucciso a coltellate a 25 anni Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tragedia a Roma. Una serie di eventi che sono precipitati. Prima unatra due 15enni, poi i familiari che sono intervenuti per prendere le difese di parte. La discussione, però, è degenerata nel sangue: un 25enne,De, è stato accoltellato all’addome. La vicenda ha avuto inizio quando ildella vittima, dopo essere stato colpitouna banaletra coetanei, ha raccontato tutto alla famiglia. De, insieme ale alla madre di quest’ultimo, è andato a cercare il ragazzo con cui ilaveva litigato. Nonostante l’incontro iniziale sembrasse finito, la situazione si è aggravata poco dopo, quando il padre del rivale è intervenuto, accompagnato dallo zio del ragazzo, sotto casa deldi De

