Crotone, sparatoria a Lampanaro: un morto e un poliziotto ferito (Di lunedì 7 ottobre 2024) Spari nella periferia sud di Crotone. È accaduto questo pomeriggio intorno alle 15:30 nel quartiere popolare di Lampanaro, nella periferia sud della città calabrese, dove un uomo è stato ucciso e un poliziotto è rimasto gravemente ferito. La vittima, Francesco Chimirri, un pizzaiolo di Isola Capo Rizzuto, è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, ma al suo arrivo al nosocomio era già deceduto. Mentre il poliziotto, la cui arma di ordinanza è rimasta a terra sul luogo della sparatoria, è rimasto ferito.

