Continuano i raid israeliani su Gaza e Beirut (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ricorre oggi il primo anniversario dall'attacco di Hamas in Israele del 7 ottobre 2023, che ha scatenato la guerra nella Striscia di Gaza. Un conflitto che si è allargato nel Medio Oriente, coinvolgendo anche il Libano e l'Iran. E che prosegue con pesanti bombardamenti e lanci di missili. Nella notte tra domenica e lunedì, le Forze di difesa israeliane hanno fatto sapere di aver effettuato una serie di attacchi aerei nel sud di Beirut, già colpita da numerosi bombardamenti nei giorni scorsi. L'esercito ha detto di aver preso di mira, in particolare, «il quartier generale dei servizi segreti di Hezbollah a Beirut» e «i depositi di armi di Hezbollah». Dopo gli attacchi, si sarebbero innescate «esplosioni secondarie» che confermerebbero quindi la presenza dei depositi.

