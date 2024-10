Comunicano a mamma Anna il decesso della figlia Alessandra lei non regge | funerali insieme

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono morte lo stesso giorno a un’ora di distanza l’una dall’altra.Civello (48 anni) e laGugliotta di 69 anni sono morte così, ieri, domenica 6 ottobre. Si dice che il dolore per la morte di unao un figlio sia il più grande che un essere umano possa provare. Tanto che non esiste una parola in grado di esprimere questa condizione: chi perde il marito diventa “vedova”, chi perde i genitori è “orfano”. Chi perde un figlio, invece, affronta la sofferenza maggiore, letteralmente indicibile. E l’ennesima, triste, dolorosa conferma arriva da Ragusa, più precisamente da Modica, città di poco più di 50mila abitanti nel profondo sudSicilia. Prima se n’è andatadi due figli, che da tempo era stata colpita da un male incurabile. Quando ha saputomortenon ha retto al dolore ed è morta un’ora dopo.