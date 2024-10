"C'è un'auto finita fuori strada", ma dentro nessuno (Di lunedì 7 ottobre 2024) "C'è un'auto finita fuori strada con i vetri in frantumi". Questa, o molto simile, la telefonata arrivata al 112 intorno alle ore 8 di lunedì 7 ottobre 2024. La segnalazione proveniva dalla strada provinciale 586 della val D'Aveto, più di preciso all'altezza di Brizzolara nel comune di Borzonasca Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) "C'è un'con i vetri in frantumi". Questa, o molto simile, la telefonata arrivata al 112 intorno alle ore 8 di lunedì 7 ottobre 2024. La segnalazione proveniva dallaprovinciale 586 della val D'Aveto, più di preciso all'altezza di Brizzolara nel comune di Borzonasca

Genovatoday.it - "C'è un'auto finita fuori strada", ma dentro nessuno

Claudio morto a 15 anni in un incidente nel Catanese, gravi 3 amici incastrati nelle lamiere dell'auto finita fuori strada - Un ragazzo di 15 anni è morto e altri tre sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto all'alba di stamane nel Catanese sulla Ss 288, tra il bivio di... (Leggi la notizia)

Venezia, Andrea Berton muore a 22 anni nell’incidente stradale. Il padre: “La mia vita è finita” - L'incidente tra due auto a Santa Maria di Sala, una finisce rovesciata l'altra nel canale di scolo: morto un giovane. La vittima è Andrea Berton, 22 anni, originario di Scorzé. "La mia vita è finita alle 2.20 di stanotte, senza di te nulla sarà uguale". Sono le parole del padre.Continua a leggere . (Leggi la notizia)

Estate finita, il ventilatore si abbandona per strada. Spaccato un altro cestino - L'Estate è finita e il ventilatore non serve più. Ma, come logica consiglierebbe, non si ripone nello stanzino o in solaio. No, meglio abbandonarlo a fianco di un cestino pubblico, tradizionalmente scambiati per delle piccole discariche dagli utenti. Non è finita qui, perché nella mattinata di... (Leggi la notizia)