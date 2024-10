Calciomercato Inter, colpo IN ARRIVO per la difesa: ecco il NOME preferito da Inzaghi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Calciomercato Inter comincia ad entrare nel voi già ad ottobre: ecco la lista dei possibili acquisti Una cosa è certa: il Calciomercato Inter deve lavorare per migliorare la difesa. L’età che avanza per Francesco Acerbi e Stefan de Vrij comincia a farsi sentire e il focus sarà sul ringiovanire il reparto arretrato. Jakub Kiwior, Calcionews24.com - Calciomercato Inter, colpo IN ARRIVO per la difesa: ecco il NOME preferito da Inzaghi Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilcomincia ad entrare nel voi già ad ottobre:la lista dei possibili acquisti Una cosa è certa: ildeve lavorare per migliorare la. L’età che avanza per Francesco Acerbi e Stefan de Vrij comincia a farsi sentire e il focus sarà sul ringiovanire il reparto arretrato. Jakub Kiwior,

