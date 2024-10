BCE: pronto un nuovo taglio. Ecco quali indicatori anticipano un intervento (Di lunedì 7 ottobre 2024) E’ sempre più nutrito il coro di coloro che anticipano un nuovo taglio dei tassi d’interesse da parte della BCE ad ottobre. Il governatore della Banque de France ha fatto cenno alla sorprendente caduta dell’inflazione sotto il target del 2%, mentre il capo economica della BCE Philip Lane, come la collega Schnabel la settimana scorda, ha parlato di un’inflazione scesa più rapidamente del previsto e ormai molto vicina all’obiettivo della banca centrale. La BCE si riunirà di nuovo la prossima settimana, giovedì 17 ottobre, ma questa volta la riunione sarà ospitata dalla banca centrale slovena, non a Francoforte come di consueto. Nel corso della riunione di settembre, i tassi sono stati ridotti di 25 punti sui depositi e di 60 punti il tasso repo. Quifinanza.it - BCE: pronto un nuovo taglio. Ecco quali indicatori anticipano un intervento Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) E’ sempre più nutrito il coro di coloro cheundei tassi d’interesse da parte della BCE ad ottobre. Il governatore della Banque de France ha fatto cenno alla sorprendente caduta dell’inflazione sotto il target del 2%, mentre il capo economica della BCE Philip Lane, come la collega Schnabel la settimana scorda, ha parlato di un’inflazione scesa più rapidamente del previsto e ormai molto vicina all’obiettivo della banca centrale. La BCE si riunirà dila prossima settimana, giovedì 17 ottobre, ma questa volta la riunione sarà ospitata dalla banca centrale slovena, non a Francoforte come di consueto. Nel corso della riunione di settembre, i tassi sono stati ridotti di 25 punti sui depositi e di 60 punti il tasso repo.

Chanel Totti dà il via all’autunno con un cambio look : nuovo taglio e biondo naturale - Cambio look a sorpresa per Chanel Totti: ha detto addio alle extension e alla chioma extra long biondissima dell'estate. Nuovo colore e nuovo taglio per lei.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Sinner non vuole più correre rischi : il dettaglio durante il trattamento del nuovo fisioterapista Ulises Badio – Foto - Nel frattempo, il caso Clostebol non è ancora chiuso per Jannik Sinner. La WADA aveva ancora qualche giorno di tempo per prendere una scelta: la deadline era fissata per fine settembre. Così era avvenuta la contaminazione. Visualizza questo post su Instagram Un ... (Ilfattoquotidiano.it)

Taglio del nastro per il nuovo negozio di arredamento dedicato al mondo della cucina - Taglio del nastro alla presenza dell'assessora allo sviluppo economico Annagiulia Randi - che ha sottolineato la forte sinergia tra l’amministrazione comunale e le attività che scelgono di aprire e investire sul territorio - questo pomeriggio al nuovo Centro Cucine in città del marchio Creo... (Ravennatoday.it)