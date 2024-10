Oasport.it - ATP Shanghai 2024, Cobolli affronterà Djokovic. Eliminati Berrettini e Musetti, avanti Fritz e Dimitrov

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo tutti i problemi causati dalla pioggia, si sono finalmente completati i match di secondo turno (alcuni giocatori sono già agli ottavi) al Masters 1000 di. Una giornata agrodolce per l’Italia, che ha visto la bella vittoria in rimonta di Flaviocontro lo svizzero Stan Wawrinka, ma anche le sconfitte dolorose al terzo set di Matteoe Lorenzorispettivamente con Holger Rune e David Goffin. Ci sarà dunque la super sfida con Novakper Flavio. Il romano ha rimontato Wawrinka, imponendosi per 6-7 7-6 6-3 al termine di una bellissima battaglia di due ore e mezza di gioco. Per l’azzurro sicuramente un ulteriore step di crescita in una stagione finora eccezionale e il match consarà certamente un altro esame.