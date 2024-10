Allarme medici di base. Pochi camici bianchi. Più pazienti ai dottori per coprire le lacune (Di lunedì 7 ottobre 2024) I medici di famiglia sono sempre meno, e Asl5 consente ai medici di allargare la platea di assistiti per evitare che i cittadini rimangano senza assistenza territoriale. È di questi giorni la delibera con cui l’azienda sanitaria ha concesso a sei medici di medicina generale di incrementare fino a 1800 la soglia massima di persone assistite. Una scelta condizionata dal mancato turn over, dato che la carenza di medici territoriali rende impossibile la sostituzione di chi taglia il traguardo della meritata pensione. L’ultimo caso registrato a Ceparana, con un medico in pensione dal 1° ottobre che non sarà rimpiazzato a breve e l’impossibilità dei suoi assistiti di reperire un altro medico in zona in quanto tutti quelli attivi hanno già raggiunto la soglia massima di assistiti, è solo l’ultimo episodio. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Idi famiglia sono sempre meno, e Asl5 consente aidi allargare la platea di assistiti per evitare che i cittadini rimangano senza assistenza territoriale. È di questi giorni la delibera con cui l’azienda sanitaria ha concesso a seidina generale di incrementare fino a 1800 la soglia massima di persone assistite. Una scelta condizionata dal mancato turn over, dato che la carenza diterritoriali rende impossibile la sostituzione di chi taglia il traguardo della meritata pensione. L’ultimo caso registrato a Ceparana, con un medico in pensione dal 1° ottobre che non sarà rimpiazzato a breve e l’impossibilità dei suoi assistiti di reperire un altro medico in zona in quanto tutti quelli attivi hanno già raggiunto la soglia massima di assistiti, è solo l’ultimo episodio. (Lanazione.it)

Lanazione.it - Allarme medici di base. Pochi camici bianchi. Più pazienti ai dottori per coprire le lacune

Medici e infermieri aggrediti: in tutti gli ospedali milanesi arriva il pulsante per dare l'allarme - Parola d'ordine, sicurezza. A breve tutti gli ospedali dell'area metropolitana di Milano saranno dotati di uno "speciale" pulsante per dare l'allarme alle forze dell'ordine in caso di aggressioni a Medici e infermieri. L'annuncio è arrivato mercoledì, quando in Prefettura, nel corso della... (Milanotoday.it)

Dispositivi medici, l’allarme di Pmi Sanità: “4mila imprese a rischio default con maxi tassa” - l’allarme di Pmi Sanità, l’associazione che riunisce quasi 200 aziende italiane, piccole e medie imprese, fornitrici di Dispositivi medici e che supportano la Sanità: “In Italia, a causa di una norma che prevede una maxi tassa, sono a rischio 4mila imprese che forniscono agli ospedali e alle... (Today.it)

Dispositivi medici, l’allarme di Pmi Sanità: “4mila imprese a rischio default con maxi tassa” - Abbiamo solo due mesi di tempo per evitare questa catastrofe”. “Dal 2019 in avanti la soluzione contro il collasso è che il tetto di spesa delle Regioni sia portato al 7,3% dall’attuale 4,4%“, aggiunge Broya De Lucia. Applicando, ad esempio, la soglia di esenzione di 3 milioni di euro di ricavi in ... (Tpi.it)

allarme medici di base. Pochi camici bianchi. Più pazienti ai dottori per coprire le lacune - Asl5 concede a sei professionisti l’aumento del numero di assistiti. Ma crescono le zone carenti: a rischio anche riviera e val di Magra.(lanazione.it)

Guerra Israele, Iran chiude spazio aereo. Hamas: 7 ottobre attacco glorioso - Sale l'attesa per la risposta di Israele all'attacco all'Iran che potrebbe essere ormai imminente. Scambio di minacce tra Teheran e lo Stato ebraico, con il ministro della Difesa Gallant che ipotizza ...(tg24.sky.it)

Scomparso un medico del San Raffaele, drammatico appello per ritrovarlo - I familiari si sono recati con la Polizia di Stato nell'appartamento che Piccinali ha preso in affitto in via Clitumno ...(strettoweb.com)