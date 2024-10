7 ottobre, Palestinesi in marcia in Cisgiordania chiedono il cessate il fuoco a Gaza (Di lunedì 7 ottobre 2024) Centinaia di Palestinesi si sono riuniti nel centro di Ramallah dove hanno sfilato nel giorno che celebra l’anniversario della guerra tra Israele e Hamas. Un anno di privazioni e morti senza precedenti che si ha inevitabilmente coinvolto anche la Cisgiordania occupata. Molti dei manifestanti, sventolando bandiere Palestinesi, hanno chiesto la completa cessazione del conflitto. “Non c’è un luogo sicuro per le famiglie. Vogliamo una soluzione. Basta con la guerra”, ha detto Mohammed Abu Saoud, un lavoratore palestinese originario di Gaza. Lapresse.it - 7 ottobre, Palestinesi in marcia in Cisgiordania chiedono il cessate il fuoco a Gaza Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Centinaia disi sono riuniti nel centro di Ramallah dove hanno sfilato nel giorno che celebra l’anniversario della guerra tra Israele e Hamas. Un anno di privazioni e morti senza precedenti che si ha inevitabilmente coinvolto anche laoccupata. Molti dei manifestanti, sventolando bandiere, hanno chiesto la completa cessazione del conflitto. “Non c’è un luogo sicuro per le famiglie. Vogliamo una soluzione. Basta con la guerra”, ha detto Mohammed Abu Saoud, un lavoratore palestinese originario di

