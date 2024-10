Volley A1 femminile, falsa partenza per la Bartoccini: Bergamo si impone 3-0 (Di domenica 6 ottobre 2024) Non è buona la prima della Bartoccini MC Restauri nella massima serie del Volley femminile. Bergamo passa al PalaBarton con un netto 3-0, al termine di una partita dove le lombarde hanno saputo mettere in campo maggiore esperienza e pazienza. Alle Black Angels non ha fatto difetto l’impegno, ma (Di domenica 6 ottobre 2024) Non è buona la prima dellaMC Restauri nella massima serie delpassa al PalaBarton con un netto 3-0, al termine di una partita dove le lombarde hanno saputo mettere in campo maggiore esperienza e pazienza. Alle Black Angels non ha fatto difetto l’impegno, ma (Perugiatoday)

Perugiatoday - Volley A1 femminile falsa partenza per la Bartoccini | Bergamo si impone 3-0

LIVE – Conegliano-Busto Arsizio 1-0 (25-15 21-20): Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - SECONDO SET – Parità, 18-18. PRIMO SET – Primo set a Conegliano, 25-15. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17. SECONDO SET – Avvio equilibrato, 4-4. 00 – Si parte a brevissimo. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 1^ GIORNATA: DATA, ... (Sportface)

LIVE – Conegliano-Busto Arsizio 1-0 (25-15 10-12): Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - Dall’altra parte della rete ci sono le farfalle di coach Giovanni Caprara, che vanno a caccia dell’impresa per mettere in difficoltà e provare a strappare un punto alle favoritissime venete. . 00 di domenica 6 ottobre al Palaverde di Villorba di Treviso. Sportface. The post LIVE – ... (Sportface)

LIVE – Conegliano-Busto Arsizio 1-0 (25-15 4-4): Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - 00 di domenica 6 ottobre al Palaverde di Villorba di Treviso. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17. 00) SECONDO SET – Avvio equilibrato, 4-4. The post LIVE – Conegliano-Busto Arsizio 1-0 (25-15 4-4): Serie A1 femminile 2024/2025 volley ... (Sportface)

Volley A1 femminile, Wasg4green Pinerolo lotta contro Milano: dopo un primo set concluso 40-38, ospiti vincenti - Finisce con una vittoria per Milano ai danni della Wash4green Pinerolo la prima giornata di campionato a Villafranca.(ecodelchisone)

Trent’anni per il Volley Barga: un fiore all’occhiello della nostra comunità - GHIVIZZANO - Si è tenuta sabato 5 ottobre a Ghivizzano la presentazione della stagione 2024-2025 del Volley Barga Coppo Team, società giunta quest'anno al ...(giornaledibarga)

Due sorelle per l’attacco dell’Orlandina Volley: Marika e Sasha Costabile - Prende forma la formazione dell’Orlandina Volley che, per la prima volta nella sua storia, esordirà nel campionato nazionale di serie B2 Femminile. Doppio colpo per la società tirrenica. A lungo cerca ...(messinasportiva)