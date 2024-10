Studio e sport. Premi ai giovani più meritevoli (Di domenica 6 ottobre 2024) Il consorzio del Bacino imbrifero montano ha Premiato 23 studenti e giovani sportivi per i loro brillanti risultati. A consegnare i riconoscimenti sono stati il presidente del BIM Alan Vaninetti, il vicepresidente Fernando Baruffi, il consigliere provinciale Dario Corvi e Antonella Nucciarelli dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Una borsa di Studio del valore di 1500 euro per la tesi di laurea è andata ad Alessia Crapella di Mese, laureata in Storia dell’arte all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e Federico Praticò di Sondrio, laureato in Comunicazione digitale all’Università di Pavia. (Di domenica 6 ottobre 2024) Il consorzio del Bacino imbrifero montano haato 23 studenti eivi per i loro brillanti risultati. A consegnare i riconoscimenti sono stati il presidente del BIM Alan Vaninetti, il vicepresidente Fernando Baruffi, il consigliere provinciale Dario Corvi e Antonella Nucciarelli dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Una borsa didel valore di 1500 euro per la tesi di laurea è andata ad Alessia Crapella di Mese, laureata in Storia dell’arte all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e Federico Praticò di Sondrio, laureato in Comunicazione digitale all’Università di Pavia. (Ilgiorno)

Cambio di rotta: perché i giovani abbandonano gli uffici per i mestieri manuali. Lo studio americano - Un'analisi pubblicata su Inc.com rivela che molti giovani professionisti stanno rivalutando le loro carriere tradizionali in ufficio. L'articolo Cambio di rotta: perché i giovani abbandonano gli uffici per i mestieri manuali. Lo studio americano sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . (Orizzontescuola)

"Vaccino Covid a mRNA causa miocarditi nei giovani, possono portare ad aritmie e morti cardiache improvvise" - lo STUDIO su The Lancet - A lungo termine si possono anche riscontrare insufficienze . Il vaccino Covid a mRNA causa miocarditi nei giovani, che a lungo andare possono risultare fatali. È quanto rileva uno STUDIO di The Lancet, che mette nero su bianco come il siero possa portare ad effetti avversi gravi soprattutto al ... (Ilgiornaleditalia)