Spareggio Civitanovese | Vogliamo sbloccarci

(Di domenica 6 ottobre 2024) "Più forti di tutte le avversità". È ciò che chiede al suo undici il tecnico della, Sante Alfonsi, in vista della gara odierna che i rossoblù disputeranno sul campo dell’Avezzano nel match in programma alle 15 allo Stadio dei Marsi. "Incontriamo – aggiunge l’allenatore – un avversario che si trova in una situazione simile alla nostra, un punto in più in classifica cambia poco. I marsicani sono partiti per fare un ottimo campionato, ma non hanno approcciato bene. Tuttavia siamo ancora agli inizi e con il nuovo allenatore, giocando in casa, vorranno far bene". La panchina biancoverde è affidata a Sandro Pochesci che, subentrato a Mirko Pagliarini, domenica scorsa è dovuto restare in tribuna per via di problemi burocratici. In quel turno la sua squadra aveva rimediato una sconfitta sul campo del Teramo (1-0). "Ma a noi – chiarisce Alfonsi – poco importante dei rivali. (Ilrestodelcarlino)