Sinner contro Etcheverry, oggi terzo turno Shanghai: orario e diretta tv (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner in campo oggi per il terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Shanghai. Il numero 1 del mondo oggi 6 ottobre affronta – in diretta tv e streaming – l'argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 37 del ranking. L'incontro tra il 23enne altoatesino e il sudamericano è il secondo sul campo principale, dove il programma si apre alle 6.30 italiane (le 12.30 in Cina) con la sfida tra l'azzurro Matteo Arnaldi, numero 29 del seeding, e il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5. Sinner-Etcheverry, i precedenti Sinner e Etcheverry, che dovrebbero scendere in campo attorno alle 8.30-9 italiane, si sfidano per la seconda volta in carriera. L'unico precedente risale al secondo turno degli Australian Open 2023: Sinner si è aggiudicato il match in 3 set lasciando al rivale solo 7 game.

