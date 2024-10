Sfratti sgomberi e disabili | L’assessora si dimetta

(Di domenica 6 ottobre 2024) "Scarsa sollecitudine negli interventi, una allarmante mancanza di progettualità e un acclarato assenteismo sui temi che non hanno sin qui consentito di affrontare in maniera adeguata i molti e significativi problemi che assillano i cittadini ma, anzi, hanno prodotto e stanno producendo danni irreparabili al tessuto sociale sestese. Senza contare il reiterato rifiuto in ogni sede, dal consiglio comunale all’interlocuzione diretta, di ogni confronto e di recepimento di qualsiasi indicazione costruttiva proveniente dall’opposizione". Con queste motivazioni, la minoranza al completo (Pd, M5Stelle, Avs, Cittadini in Comune, Reinventiamo Sesto, Azione, Rifondazione) ha chiesto alall’Educazione e ai Servizi sociali Roberta Pizzochera di rassegnare le dimissioni. (Ilgiorno)