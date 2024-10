Serie A, Fiorentina-Milan 2-1: Adli e Gudmundsson regalano i tre punti alla Viola (Di domenica 6 ottobre 2024) La Fiorentina si impone per 2-1 sul Milan nel posticipo della 7/a giornata di Serie A. I gol di Adli al 35?, Pulisic al 60? e Gudmundsson al 73?. Un match caratterizzata da ben tre rigori sbagliati: nel primo tempo gli errori di Kean e Theo Hernandez dagli undici metri, mentre nella ripresa è Abraham a farsi ipnotizzare da De Gea. (Di domenica 6 ottobre 2024) Lasi impone per 2-1 sulnel posticipo della 7/a giornata diA. I gol dial 35?, Pulisic al 60? eal 73?. Un match caratterizzata da ben tre rigori sbagliati: nel primo tempo gli errori di Kean e Theo Hernandez dagli undici metri, mentre nella ripresa è Abraham a farsi ipnotizzare da De Gea. (Lapresse.it)

Lapresse.it - Serie A, Fiorentina-Milan 2-1: Adli e Gudmundsson regalano i tre punti alla Viola

Posticipo Serie A, Fiorentina-Milan 2-1 - 45 Nel Posticipo la spunta la Fiorentina. Al 45' rigore per il Milan (Ranieri stende Reijnders) De Gea respinge Theo. Theo entra in ritardo su Dodo, Kean dal dischetto, Maignan blocca (20'). La Viola passa comunque con un pregevole diagonale dell' ex rossonero Adli (35'). Tante emozioni al ... (Televideo.rai.it)

Serie A – Fiorentina-Milan 2-1: Gudmundsson per il sorpasso | LIVE News - Alle ore 20:45 c'è Fiorentina-Milan al Franchi, 7^ giornata della Serie A 2024-2025: il LIVE della partita dei rossoneri di Paulo Fonseca. (Pianetamilan.it)

Serie A – Fiorentina-Milan 1-0: Theo sbaglia dal dischetto | LIVE News - Alle ore 20:45 c'è Fiorentina-Milan al Franchi, 7^ giornata della Serie A 2024-2025: il LIVE della partita dei rossoneri di Paulo Fonseca. (Pianetamilan.it)

fiorentina, le pagelle di CM: grazie calcio che ci hai regalato De Gea. Adli manda un messaggio al Milan - De Gea 9: se qualcuno nutriva ancora dei dubbi nei suoi confronti, questa sera se li è definitivamente fugati. Neutralizza due rigori calciati pure bene. Una parola:.(calciomercato.com)

PAGELLE E TABELLINO fiorentina-MILAN 2-1: difesa da incubo, ma Abraham è il peggiore - Le pagelle e il tabellino di fiorentina-Milan, match di San Siro, valevole per la settima giornata di serie A. Ecco i migliori e i peggiori ...(calciomercato.it)

fiorentina-Milan, MOVIOLA LIVE: Pairetto e il Var assegnano tre rigori, due gol annullati - fiorentina-Milan è il posticipo che chiude la settima giornata di serie A: calcio d`inizio alle 20.45, dirige l`incontro Luca Pairetto ...(msn.com)