Sammy Basso il ricordo di Jovanotti | Humour formidabile e mente colorata

Sammy Basso, i ricordi di Carlo Conti e Jovanotti: “Difficile incontrare qualcuno più vivo di lui” - Tantissime le reazioni nel mondo dello spettacolo dopo la scomparsa di Sammy Basso, dal direttore artistico di Sanremo che lo aveva ospitato all'Ariston a Jovanotti. Parole commosse anche dalla premier Meloni e il ministro Valditara, che intende intitolargli una scuola.Continua a leggere . (Fanpage)

Sammy Basso, quelle 10mila bottiglie di Prosecco per aiutare la ricerca - In un’ora e mezza furono raccolti 108 quintali e 50 chilogrammi di grappoli di Glera. (LaPresse) – Nel 2018 dicembre furono oltre 10mila le bottiglie di Conegliano Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore Extra Dry derivata dalla vendemmia solidale organizzata per il settimo anno dalla cantina Le ... (Lapresse)