Ridicole esibizioni a bordocampo | Conte attaccato per le sue esultanze

(Di domenica 6 ottobre 2024) Antoniocriticato per la sua foga e le sue: scomodato anche José Mourinho Non a tutti piace Antonio. In una celebre conferenza disse: “Sono antipatico perché vinco”. E in effetti, la storia gli dà ragione. Ovunque va ad allenare lascia il segno, migliora i calciatori come uomini e professionisti, migliora il club e porta trofei. Quello che non può essere negato è che il mister dia tutto sé stesso in panchina. A volte sembra che abbia la maglia sotto la polo o il maglione, come se fosse pronto a entrare al posto dei suoi calciatori. Quando è sul terreno di gioco si trasforma. Ha una carica agonistica che riesce a trasmettere a tutta la squadra. Chiede ai giocatori di finire il match con la maglia sudata. E forse lui stesso deve cambiarsi una volta arrivato il triplice fischio. A qualcuno, però, dà fastidio il suo modo di vivere la partita. (Spazionapoli)