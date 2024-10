Presenza di donne nei cda la legge non basta | arriva il protocollo No women no board La docente Desana | Alcune aziende sfuggono

(Di domenica 6 ottobre 2024) “Quando si parla diai vertici, ci si sente spesso in dovere di sottolineare che ‘sono davvero brave’. Vale solo per il genere femminile, ma non è che tutti gli uomini che siedono nei cda siano degli illuminati!”. Evaè un’ordinaria di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino. È anche socia fondatrice di uno studio legale (“una donna su tre fondatori”, tiene a sottolineare), responsabile di un progetto di ricerca finanziato dal Miur sulla certificazione di genere, componente del Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi dellee di Genere, e del Comitato scientifico di “Torino città per le”. Proprio attraverso quest’ultimo e l’Università di Torino, ha promosso il progetto “Nono”. (Ilfattoquotidiano)