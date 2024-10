Pensioni extraprofitti accise e sigarette | la Manovra tra fake e realtà

(Di domenica 6 ottobre 2024) Dopo le parole del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è scattato il panico: il governo vuole introdurre nuove tasse e alzare le. Una manna dal cielo per le opposizioni che subito hanno riesumato l'ormai celebre video di Giorgia Meloni del 2019 in cui si scagliava contro le. «Oggi il ministro dell'Economia e delle finanze non è un banchiere, è un figlio di un pescatore e di un'operaia tessile. So distinguere chi può fare sacrifici e chi non li può fare», ha detto oggi Giorgetti dal palco del raduno della Lega di Pontida. «Arrivo qua come quello famoso perché vuole aumentare le tasse. Io ho semplicemente detto in un'intervista, rispondendo a una domanda se volessimo tassare le banche, che a mio giudizio che i sacrifici li devono fare tutti citando l'articolo 53 della Costituzione, in base a chi ha più capacità contributiva. (Iltempo)