Palladino esplode nel finale, lancia la giacca e urla al quarto uomo: perché ha perso la testa (Di domenica 6 ottobre 2024) Il tecnico della Fiorentina ha incassato un cartellino rosso nella fase più calda di Fiorentina-Milan, gli è costato caro uno scatto di nervi verso il quarto uomo. Il motivo? "Ho detto una cosa a Kouame e mi hanno buttato fuori". (Di domenica 6 ottobre 2024) Il tecnico della Fiorentina ha incassato un cartellino rosso nella fase più calda di Fiorentina-Milan, gli è costato caro uno scatto di nervi verso il. Il motivo? "Ho detto una cosa a Kouame e mi hanno buttato fuori". (Fanpage.it)

Fanpage.it - Palladino esplode nel finale, lancia la giacca e urla al quarto uomo: perché ha perso la testa

Palladino esplode nel finale, lancia via la giacca e urla al quarto uomo: perché ha perso la testa - Il tecnico della Fiorentina ha incassato un cartellino rosso nella fase più calda di Fiorentina-Milan, gli è costato caro uno scatto di nervi verso il quarto uomo. Il motivo? Un fallo a suo dire inesistente fischiato contro Kean.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Furia Conte: L’allenatore esplode dopo il mancato rigore su Kvara. La frase al quarto uomo - . dopo il vantaggio riportato dagli azzurri grazie al rigore trasformato da Romelu Lukaku, il Napoli ha sfiorato il terzo gol con Kvara, che è stato atterrato in area. “Il VAR è acceso?” – La frase di Conte che ha infiammato il campo Il mancato rigore ha scatenato la Furia di Antonio Conte. ... (Napolipiu.com)

Lecce, Baschirotto: "Punizione del gol inesistente, anche il quarto uomo ci ha detto che non era fallo" - Il Lecce crolla in casa del Milan, a San Siro finisce 3-0, ma non mancano le polemiche. La squadra di Luca Gotti si lamenta per il primo gol,... (Calciomercato.com)

Palladino esplode nel finale, lancia via la giacca e urla al quarto uomo: perché ha perso la testa - Il tecnico della Fiorentina ha incassato un cartellino rosso nella fase più calda di Fiorentina-Milan, gli è costato caro uno scatto di nervi verso il ...(fanpage.it)

quarto, l’ex compagno stava per darle fuoco: salva grazie al braccialetto elettronico - Una storia di violenze contornata da degrado e povertà che arriva da quarto. Lei, madre di tre figli avuti da precedenti relazioni, lui ossessionato da lei che nonostante un divieto ...(ilmattino.it)

Premier: solo pareggi per Chelsea e Aston Villa - Reduce da cinque vittorie consecutive fra campionato e coppa varie, il Chelsea di Enzo Maresca non è riuscito ad andare oltre un pari casalingo, per 1-1, contro il Nottingham Forest. (ANSA) ...(ansa.it)