Orban sul palco al grido di riprenditi la Salis | Bruxelles deve essere occupata e liberata dalla sinistra Quello che sta succedendo a Salvini è una vergogna

(Di domenica 6 ottobre 2024) Pontida. Viktorsale suldi Pontida aldi “la” che si alzafolla presente sul pratone. Il primo ministro dell’Ungheria, alla prima apparizione al raduno della Lega, prende le difese di Matteo: “Per noi è un eroe, perché ha difeso i confini e la patria e l’Europa: meriterebbe un’onorificenza, non un processo.che staè una, dellae di tutta l’Europa.è un patriota europeo”. “Oggiqui è comea casa mia” prosegue, “non vendiamo i nostri Paesi ai migranti. L’Italia è degli italiani come l’Ungheria degli ungheresi. L’Europa è invasa dal mare della politica di. L’Ungheriadimostrare che lapuòsconfitta, come noi abbiamo fatto 5 volte di fila. I patrioti governano con successo, meglio dellainternazionale. (Bergamonews)