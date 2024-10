MOVIOLA – Juventus-Cagliari, Douglas Luiz causa ancora un rigore, Var vede tocco su Piccoli (Di domenica 6 ottobre 2024) Episodio da MOVIOLA in Juventus-Cagliari con il rigore, un altro, concesso col Var dall’arbitro Marinelli. Disattento il fischietto laziale nelle aree di rigore, si perde in questo caso il tocco di Douglas Luiz su Piccoli. Il brasiliano continua a pasticciare e dopo aver causato il penalty a Lipsia ne provoca un altro calciando fuori tempo l’attaccante sardo. Dal dischetto va Marin ed è 1-1, si interrompe così la striscia della Vecchia Signora di imbattibilità da inizio stagione. MOVIOLA – Juventus-Cagliari, Douglas Luiz causa ancora un rigore, Var vede tocco su Piccoli SportFace. (Di domenica 6 ottobre 2024) Episodio daincon il, un altro, concesso col Var dall’arbitro Marinelli. Disattento il fischietto laziale nelle aree di, si perde in questo caso ildisu. Il brasiliano continua a pasticciare e dopo averto il penalty a Lipsia ne provoca un altro calciando fuori tempo l’attaccante sardo. Dal dischetto va Marin ed è 1-1, si interrompe così la striscia della Vecchia Signora di imbattibilità da inizio stagione.un, VarsuSportFace. (Sportface)

