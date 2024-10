Michelle Comi ne inventa un’altra delle sue! Apre una raccolta fondi per… rifarsi il seno (VIDEO) (Di domenica 6 ottobre 2024) La raccolta fondi di Michelle Comi fa discutere L'articolo Michelle Comi ne inventa un’altra delle sue! Apre una raccolta fondi per rifarsi il seno (VIDEO) proviene da Novella 2000. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ladifa discutere L'articolonesue!unaperil) proviene da Novella 2000. (Novella2000)

Rai 3, Michelle Comi: “mi pagano la vacanza da 10mila euro e poi non rimangono neanche con me” - Michelle Comi, creator di contenuti su OnlyFans, non si aspettava che tutto questo facesse il giro dei social e scatenasse una polemica. “Ho solo sfruttato la mia notorietà e bellezza, ci tengo a chiarire che non sono una escort”, ha anche precisato. ” Guarda il Video ... (Dayitalianews)

“Gli imprenditori pagano per la mia felicità, non ho bisogno di darla e non faccio la escort! Alle femministe non piace il ca**o”: Michelle Comi furiosa - E infine c’è anche un pensiero riguardo alla salvaguardia dell’ambiente: “Dicono che gli Italiani consumano 6kg di carta igienica per pulirsi e questo inquina, a me interessa più il pulirmi il culo che la salvaguardia del pianeta. Le femministe combattono per cazzate, io invece dico viva il ... (Ilfattoquotidiano)

Comicità in salsa messinese a Striscia la notizia: al timone Nino Frassica in coppia con Michelle Hunziker - Al via la nuova stagione di Striscia la notizia su Canale 5. Novità di quest'anno? Al timone da lunedì 23 settembre ci sarà il messinese Nino Frassica in coppia con Michelle Hunziker. A fare il giro del web il divertente video promozionale che vede i due conduttori insieme in attesa della... (Messinatoday)

L’influencer che sdegna lo studio: “Se sei bella non serve la laurea”. La polemica sui social - Un'influencer ha acceso una nuova polemica sui social con dichiarazioni che sminuirebbero il valore dello studio. "Io non ho bisogno di studiare perché una bella ragazza nella vita non ha bisogno di q ...(orizzontescuola)

Barbara D'Urso presto nonna bis: "Non si può più nascondere". L'annuncio che sorprende tutti - Barbara D'Urso, celebre conduttrice televisiva, ha rivelato tramite la propria pagina Instagram una dolce novità: presto sarà nonna per la seconda volta. Michelle Comi contro Rosita Celentano:”È la pi ...(msn)

Michelle Comi contro Rosita Celentano:"È la più ipocrita di tutte" - Michelle Comi, influencer nota per le sue posizioni spesso controverse, ha discusso della sua recente lite con Rosita Celentano durante un'intervista nel popolare programma radiofonico “La Zanzara“, c ...(msn)