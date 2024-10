Medio Oriente, l’attacco dell’Iran: «Netanyahu è un moderno Hitler» (Di domenica 6 ottobre 2024) Con Israele che ha intensificato i raid su Beirut e Gaza, con il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei, che ha rivolto pesanti accuse al governo israeliano e ai suoi vertici, definiti come «i capi criminali del regime sionista». Baghaei ha condannato con forza i recenti attacchi in Palestina e Libano, «contro luoghi sacri, scuole, moschee e centri medici», sono stati compiuti con «armi fornite dagli Stati Uniti» e che richiamano alla memoria «i crimini dell’Isis». Il ministro ha poi descritto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu come un «Hitler dell’età moderna», esortando la comunità internazionale «ad agire in modo serio ed efficace» per fermarlo. Anche il comandante della Marina dei guardiani della rivoluzione iraniana, Alireza Tangsiri, ha lanciato un avvertimento diretto al governo di Tel Aviv: «Non giocate con il fuoco». (Di domenica 6 ottobre 2024) Con Israele che ha intensificato i raid su Beirut e Gaza, con il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei, che ha rivolto pesanti accuse al governo israeliano e ai suoi vertici, definiti come «i capi criminali del regime sionista». Baghaei ha condannato con forza i recenti attacchi in Palestina e Libano, «contro luoghi sacri, scuole, moschee e centri medici», sono stati compiuti con «armi fornite dagli Stati Uniti» e che richiamano alla memoria «i crimini dell’Isis». Il ministro ha poi descritto il primo ministro israeliano Benjamincome un «dell’età moderna», esortando la comunità internazionale «ad agire in modo serio ed efficace» per fermarlo. Anche il comandante della Marina dei guardiani della rivoluzione iraniana, Alireza Tangsiri, ha lanciato un avvertimento diretto al governo di Tel Aviv: «Non giocate con il fuoco». (Lettera43)

