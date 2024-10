Masters 1000 di Shanghai, Arnaldi sconfitto da Medvedev al terzo turno (Di domenica 6 ottobre 2024) Shanghai, 6 ottobre 2024 – Matteo Arnaldi sconfitto da Daniil Medvedev nel terzo turno dell’Atp Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro, testa di serie numero 29, è stato battuto in 3 set dal russo, testa di serie numero 5. Medvedev si è imposto per 5-7, 6-4, 6-4 in 2h45?. (Fonte Adnkronos) Foto supertennis.tv ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. (Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 – Matteoda Daniilneldell’Atpdi. L’azzurro, testa di serie numero 29, è stato battuto in 3 set dal russo, testa di serie numero 5.si è imposto per 5-7, 6-4, 6-4 in 2h45?. (Fonte Adnkronos) Foto supertennis.tv ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. (Ilfaroonline)

