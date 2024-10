Lo ha chiesto Antonio Conte: vuole il suo pupillo ai tempi dell’Inter (Di domenica 6 ottobre 2024) Una richiesta diretta di Antonio Conte che De Laurentiis potrebbe ascoltare subito: si tratta di un vecchio pallino ai tempi dell’Inter L’ex tecnico neroazzurro, dopo aver convinto Romelu Lukaku a tornare in Italia adesso ha messo nel mirino un altro top player che lo aiutò ai tempi di Milano. Potrebbe essere decisivo per la lotta scudetto. La richiesta di Antonio Conte a De Laurentiis (SerieAnews – ANSA)La rincorsa del Napoli al secondo scudetto nel giro di tre anni è cominciata nel migliore dei modi. Dopo il passo falso di Verona, nell’esordio in campionato, la squadra di Conte ha incamerato la bellezza di 16 punti, frutto di cinque vittorie e un solo pareggio, in casa della Juventus. I partenopei hanno registrato la difesa con il passaggio al 4-3-3, simbolo di una duttilità tattica del proprio allenatore, che negli ultimi anni era sempre rimasto fedele al 3-5-2. (Di domenica 6 ottobre 2024) Una richiesta diretta diche De Laurentiis potrebbe ascoltare subito: si tratta di un vecchio pallino aiL’ex tecnico neroazzurro, dopo aver convinto Romelu Lukaku a tornare in Italia adesso ha messo nel mirino un altro top player che lo aiutò aidi Milano. Potrebbe essere decisivo per la lotta scudetto. La richiesta dia De Laurentiis (SerieAnews – ANSA)La rincorsa del Napoli al secondo scudetto nel giro di tre anni è cominciata nel migliore dei modi. Dopo il passo falso di Verona, nell’esordio in campionato, la squadra diha incamerato la bellezza di 16 punti, frutto di cinque vittorie e un solo pareggio, in casa della Juventus. I partenopei hanno registrato la difesa con il passaggio al 4-3-3, simbolo di una duttilità tattica del proprio allenatore, che negli ultimi anni era sempre rimasto fedele al 3-5-2. (Serieanews)

