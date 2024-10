LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA | il gruppo si fraziona sul Colle Brianza

(Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 13.38 Aumenta il margine della prima parte del plotone, 1’25” per loro. 13.35 In archivio la prima ora di gara. 13.32 Ma ilsi èto in più tronconi sul. 13.29 Non abbiamo ancora informazioni sulla composizione del plotone. 13.26 Per loro 15” di vantaggio sul. 13.23 Si è creato un gruppetto con 24 corridori in testa. 13.20 Superato il Sirtori, siamo già ai piedi del. 13.17 Ma la situazione pare non cambiare:ancora compatto. 13.14 E inizia a vedersi qualche timido allungo in corsa. 13.11 Siamo quasi ai piedi del Sirtori, entrati dunque nel circuito che caratterizzerà la gara. 13.06 25 chilometri percorsi fino ad ora. 13.03 Stiamo per entrare nel circuito del Lissolo. 12. (Oasport)