LIVE Arnaldi-Medvedev 1-2 ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | break immediato del russo

(Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 E’ lungo il recupero di dritto del moscovita. Parità. 30-40 Potente e precisa l’accelerazione di dritto del ligure. 15-40 Due palle del doppio. Ancora una volta il nastro prolunga out il colpo dell’azzurro. 15-30 Scappa via il dritto in arretramento di. 0-30 Il nastro trascina in corridoio il dritto in uscita dal servizio di. 0-15 Passante incrociato di rovescio insidioso giocato dal. 3-1 Game. Con il dritto lungolinea vincente il moscovita conferma il. AD-40 Arriva l’ACE del. 40-40 Rovescio profondo e dritto in contropiede vincente di Matteo. AD-40 Servizio e rovescio a segno per il numero 5 ATP. 40-40 Peccato. Scambio prolungato ricco di tensione chiuso dall’errore con il dritto in avanzamento del sanremese. Parità. 30-40 Palla del contro