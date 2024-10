Le reazioni politiche La condanna di Meloni | | Intollerabile violenza sulle forze dell’ordine

(Di domenica 6 ottobre 2024) "Èche decine di agenti vengano feriti durante una manifestazione di piazza". Le dichiarazioni della premier Giorgiaarrivano poco dopo le 22. E fanno seguito a quelle del presidente del Senato, Ignazio La Russa: "A Roma coloro che dicono di voler manifestare per la pace in realtà inneggiano alla strage del 7 ottobre. E parte dei manifestanti si sta rendendo protagonista di violenze contro le, a cui rivolgo la solidarietà mia personale e quella del Senato". Lesul corteo Pro-Pal non autorizzato andato comunque in scena a piazzale Ostiense, sono forti. IL GOVERNO Per il governo aveva parlato nel tardo pomeriggio la ministra del Turismo Daniela Santanchè: "Io non sono mai per i divieti di cortei. Sapete cosa mi fa male e che mi preoccupa? È quello che dicono durante quel corteo. (Quotidiano)