L’Ascoli vuole voltare subito pagina Per Di Carlo c’è un battesimo di fuoco

(Di domenica 6 ottobre 2024)prova a scuotersi con la grinta e il carisma di mister Di. Nonostante i pochissimi giorni avuti il nuovo tecnico del Picchio proverà a mettere in difficoltà il Pescara primo della classe con aggressività, grinta e voglia di vincere. Tutti ingredienti smarriti nel corso delle recenti settimane. Solo attraverso una prestazione importante i bianconeri potranno riuscire a dimenticare ciò che è accaduto in queste prime sette gare andate in archivio. Il cuore oltre l’ostacolo e la scossa nella testa. Il passato e quello che si è visto in campo adesso conteranno poco. Servono i risultati e per generarli sarà fondamentale sfoderare prestazioni di un certo livello, soprattutto a livello nervoso. Tanti i dubbi che ruotano attorno alle possibili scelte che il tecnico potrebbe partorire dall’inizio. (Sport.quotidiano)