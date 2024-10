Ladri in farmacia. Via il fondocassa da ottomila euro (Di domenica 6 ottobre 2024) Hanno portato via anche alcuni farmaci di modesto valore, oltre a 8mila euro in contanti lasciati come fondocassa. I Ladri sono entrati in azione l’altra notte ai danni della farmacia di Redavalle, lungo la via Emilia. La loro incursione notturna è stata scoperta solo alla riapertura mattutina e il titolare è poi andato alla Stazione dei carabinieri di Santa Giuletta a denunciare l’accaduto. Per entrare nella farmacia i Ladri hanno forzato una finestra e prima che il furto venisse scoperto hanno avuto tutto il tempo di allontanarsi con il bottino e far perdere le loro tracce. Erano evidentemente interessati ai soldi tenuti come fondocassa e forse non si aspettavano di trovare una somma così ingente. I carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili, forse già autori di precedenti colpi nella stessa zona. S.Z. (Di domenica 6 ottobre 2024) Hanno portato via anche alcuni farmaci di modesto valore, oltre a 8milain contanti lasciati come. Isono entrati in azione l’altra notte ai danni delladi Redavalle, lungo la via Emilia. La loro incursione notturna è stata scoperta solo alla riapertura mattutina e il titolare è poi andato alla Stazione dei carabinieri di Santa Giuletta a denunciare l’accaduto. Per entrare nellahanno forzato una finestra e prima che il furto venisse scoperto hanno avuto tutto il tempo di allontanarsi con il bottino e far perdere le loro tracce. Erano evidentemente interessati ai soldi tenuti comee forse non si aspettavano di trovare una somma così ingente. I carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili, forse già autori di precedenti colpi nella stessa zona. S.Z. (Ilgiorno)

