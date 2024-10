La Lombarda il milione e Melampo

(Di domenica 6 ottobre 2024) Crippa Povero. Lo scrivevamo dieci anni fa, quando uscì la prima sentenza sul casoPetroli, l’ex raffineria da cui furono sversate tonnellate di idrocarburi arrivati dal Lambro fino al mare Adriatico. Dicevamo. In Pinocchio si narra la sua storia, quella di un cane infedele che, invece di fare la guardia al pollaio, si mette d’accordo con le faine in cambio di una gallina. E così, nella prima fase di un’inchiesta complicata, anche allal’unico “colpevole” sembrò il guardiano della raffineria, che non si era accorto di nulla in quella notte di pioggia di 14 anni fa. Poi, nel prosieguo del processo, a finire condannato fu anche il proprietario dell’azienda, accusato di aver ordinato di aprire le sei cisterne della raffineria svuotandole per risparmiare sulle tasse - il movente -, visto che ormai l’azienda era in via di chiusura definitiva. (Ilgiorno)