AGI - La Lazio batte 2-1 in rimonta l'Empoli: le reti di Zaccagni e Pedro ribaltano l'iniziale vantaggio di Esposito e fanno esultare il pubblico dell'Olimpico. Primo ko del campionato per i toscani; biancocelesti che volano a 13 punti in classifica. I padroni di casa hanno un buon approccio e dopo soli sei minuti si rendono pericolosi con una conclusione di Zaccagni, che termina sul fondo. I toscani, però, sono più cinici e alla prima vera occasione da rete passano in vantaggio al 9' con Sebastiano Esposito: l'attaccante anticipa Romagnoli e sfrutta uno scivolone di Provedel per insaccare in rete di testa su assist di Pezzella. La reazione degli uomini di Marco Baroni non tarda ad arrivare, poichè mettono in difficoltà Vasquez in due frangenti prima con Isaksen e poi con Castellanos, che però ottengono solo due corner.

Agi - La Lazio ringrazia ' il vecchio' Pedro 2-1 in rimonta sull' Empoli

Lazio-Empoli, vittoria in rimonta per i biancocelesti: Zaccagni e Pedro firmano il 2-1. Quarta vittoria di fila per Baroni - Con un bel po' di fatica, alla fine la Lazio si porta a casa la Quarta vittoria di fila superando 2-1 l'Empoli. I biancocelesti approcciano la seconda sosta Nazionali in vetta all'Europa... (Ilmessaggero)

Serie A, Lazio piega Empoli 2-1 in rimonta: decide Pedro - Nel Bologna bene il difensore olandese Beukema, che ha tenuto testa a Bonny. Trascinata dal pubblico dell’Olimpico, la Lazio supera per 2-1 l’Empoli in rimonta nella settima giornata di Serie A. Nel finale Bologna sfortunato con un tiro di Karlsson dal limite dell’area, la palla viene deviata, ... (Lapresse)

Lazio-Empoli, rimonta firmata Zaccagni-Pedro! Esposito in gol - Nella ripresa il Taty Castellanos sbaglia il calcio di rigore ma si rifà poco dopo. Momento magico per l’ex Barcellona, Chelsea e Roma. Va in vantaggio la squadra ospite grazie al giocatore di proprietà dell’Inter Sebastiano Esposito, che di testa sovrasta Alessio Romagnoli sfruttando l’errore di ... (Inter-news)

Lazio-Empoli 2-1 - ROMA, 06 OTT - Un gol di Pedro al 39' st regala alla Lazio un successo in rimonta contro un Empoli che ha fatto comunque bella figura. I toscani erano passati in vantaggio con un colpo di testa di ...(mattinopadova.gelocal)

Lazio, Baroni: "Siamo ambiziosi, non guardiamo la classifica. Pedro un titolare. Turnover? Non mi piace..." - Marco Baroni si gode il quarto successo di fila della sua Lazio. Dopo il 2-1 in rimonta sull`Empoli, il tecnico biancoceleste ha parlato ai microfoni di DAZN e.(calciomercato)

D’Aversa a Dazn: «Non posso rimproverare nulla ai miei giocatori, il gol del pareggio di Zaccagni…» - D’Aversa, il tecnico dei toscani analizza a caldo la sconfitta contro la Lazio rilasciando a tal proposito queste sue considerazioni Ai microfoni di Dazn al termine della partita persa in rimonta cont ...(lazionews24)