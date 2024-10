Juventus-Cagliari, Thiago Motta: “Abbiamo fatto tutto noi, tutte le partite sono difficili” (Di domenica 6 ottobre 2024) “Abbiamo fatto tutto noi. Nel primo tempo dopo il gol ci siamo limitati a controllare, invece dovevamo continuare ad attaccare bene. Nel secondo Abbiamo creato qualche situazione senza concluderle, ma c’era sempre la sensazione che il Cagliari poteva rientrare in partita”. Lo ha detto a Dazn l’allenatore della Juventus Thiago Motta dopo il pareggio interno (1-1) contro il Cagliari in campionato. “Abbiamo iniziato con un gol che ci poteva fare andare in avanti con più equilibrio, poi loro hanno preso fiducia e hanno trovato il rigore e l’espulsione alla fine. A quel punto è diventato difficile prendere il risultato che volevamo”, ha aggiunto. “Vlahovic? Non dico niente, è una situazione di gioco. Ma sicuramente ci sono altre cose che possiamo fare molto meglio per continuare a crescere nel nostro percorso. In Serie A tutte le partite sono complicate – ha proseguito – in casa e fuori. (Di domenica 6 ottobre 2024) “noi. Nel primo tempo dopo il gol ci siamo limitati a controllare, invece dovevamo continuare ad attaccare bene. Nel secondocreato qualche situazione senza concluderle, ma c’era sempre la sensazione che ilpoteva rientrare in partita”. Lo ha detto a Dazn l’allenatore delladopo il pareggio interno (1-1) contro ilin campionato. “iniziato con un gol che ci poteva fare andare in avanti con più equilibrio, poi loro hanno preso fiducia e hanno trovato il rigore e l’espulsione alla fine. A quel punto è diventato difficile prendere il risultato che volevamo”, ha aggiunto. “Vlahovic? Non dico niente, è una situazione di gioco. Ma sicuramente cialtre cose che possiamo fare molto meglio per continuare a crescere nel nostro percorso. In Serie Alecomplicate – ha proseguito – in casa e fuori. (Sportface)

