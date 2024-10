Israele rafforza sicurezza per 7 ottobre. Iran e Libano: stop voli (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le autorità israeliane hanno rafforzato i livelli di sicurezza in Israele in vista del primo anniversario del massacro del 7 ottobre domani, quando si teme che Hamas possa condurre attacchi per commemorare l'assalto. "Sappiamo che (Hamas, ndr) ha la tendenza a provare a compiere attacchi terroristici in questo tipo di date simboliche ed (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le autorità israeliane hannoto i livelli diinin vista del primo anniversario del massacro del 7domani, quando si teme che Hamas possa condurre attacchi per commemorare l'assalto. "Sappiamo che (Hamas, ndr) ha la tendenza a provare a compiere attacchi terroristici in questo tipo di date simboliche ed (Periodicodaily.com)

Israele teme Hamas e rafforza la sicurezza per il 7 ottobre, Teheran ferma i voli per la notte - Continua a leggere . Per l’anniversario del 7 ottobre tensione altissima in medio oriente. Le autorità israeliane hanno rafforzato i livelli di sicurezza nel timore che Hamas possa condurre attacchi per commemorare l'assalto e diramato nuovo appello per evacuare il sud di Beirut che annuncia ... (Fanpage.it)

Meloni condanna l’attacco iraniano a Israele: “Impegnati nella messa in sicurezza degli italiani” - Il tavolo di Governo – conclude la nota – è stato convocato in forma permanente per monitorare costantemente l’evolversi della situazione e adottare tempestivamente le misure necessarie”. L'articolo Meloni condanna l’attacco iraniano a Israele: “Impegnati nella messa in sicurezza degli italiani” ... (Secoloditalia.it)

Israele e lo stop ad Al Jazeera tra questione politica e sicurezza - Di fatto in Medioriente Al Jazeera è un punto di riferimento ineguagliabile per facilità di fruizione – satellite e web – ma anche per la forza con la quale affronta tematiche di ogni tipo, dalla politica alla tecnologia. Sul fronte opposto, i media filopalestinesi sono stati accusati di aver ... (Panorama.it)

Guerra israele, Mattarella: "Ferma condanna per l'attacco del 7 ottobre. Ora serve il cessate il fuoco" - " Ferma condanna e forte indignazione ha suscitato, in Italia e nel mondo, il barbaro attacco condotto da Hamas contro inermi cittadini israeliani lo scorso 7 ottobre 2023", afferma il capo dello Stat ...(affaritaliani.it)