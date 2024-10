Israele rafforza sicurezza per 7 ottobre. Iran e Libano: stop voli (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le autorità israeliane hanno rafforzato i livelli di sicurezza in Israele in vista del primo anniversario del massacro del 7 ottobre domani, quando si teme che Hamas possa condurre attacchi per commemorare l'assalto. "Sappiamo che (Hamas, ndr) ha la tendenza a provare a compiere attacchi terroristici in questo tipo di date simboliche ed Israele rafforza sicurezza per 7 ottobre. Iran e Libano: stop voli L'Identità. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le autorità israeliane hannoto i livelli diinin vista del primo anniversario del massacro del 7domani, quando si teme che Hamas possa condurre attacchi per commemorare l'assalto. "Sappiamo che (Hamas, ndr) ha la tendenza a provare a compiere attacchi terroristici in questo tipo di date simboliche edper 7L'Identità. (Lidentita.it)

Israele teme Hamas e rafforza la sicurezza per il 7 ottobre, Teheran ferma i voli per la notte - L'Iran intanto ha fermato i voli per tutta la notte. Le autorità israeliane hanno rafforzato i livelli di sicurezza nel timore che Hamas possa condurre attacchi per commemorare l'assalto e diramato nuovo appello per evacuare il sud di Beirut che annuncia nuovi bombardamenti contro Hezbollah. Per ... (Fanpage.it)

L'Iran cancella tutti i voli. Hamas celebra il 7 ottobre: 'Un attacco glorioso' - israele: l'ala militare di Hamas è sconfitta. Nell'attentato a Jaffa del primo ottobre è morto anche un italiano, è la settima vittima (ANSA) ...(ansa.it)