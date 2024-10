Il delirio di onnipotenza del calcio: ora se la prende con i sistemi di pagamento (Di domenica 6 ottobre 2024) Il calcio italiano non vuole fermarsi e dopo aver indotto la politica a legiferare – con le modifiche al Piracy Shield – in modo sconclusionato nel tentativo di dare la caccia alla pirateria, ora ha puntato il suo mirino anche sugli strumenti di pagamento. Non è chiaro in che modo e neanche quale sia il reale obiettivo. Ma le parole dell’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, indicano una nuova strada che il mondo del pallone vuole inseguire per recuperare quelle perdite che – secondo l’azienda calcio – sono provocate dall’utilizzo del “pezzotto” e altri strumenti utilizzati per vedere le partite senza passare dall’abbonamento a Dazn. Piracy Shield e sistemi di pagamento, il delirio del calcio italiano «Tenete conto che in questi giorni stiamo attaccando un sistema importante di pagamento che usiamo tutti i giorni quando andiamo al bar». (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilitaliano non vuole fermarsi e dopo aver indotto la politica a legiferare – con le modifiche al Piracy Shield – in modo sconclusionato nel tentativo di dare la caccia alla pirateria, ora ha puntato il suo mirino anche sugli strumenti di. Non è chiaro in che modo e neanche quale sia il reale obiettivo. Ma le parole dell’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, indicano una nuova strada che il mondo del pallone vuole inseguire per recuperare quelle perdite che – secondo l’azienda– sono provocate dall’utilizzo del “pezzotto” e altri strumenti utilizzati per vedere le partite senza passare dall’abbonamento a Dazn. Piracy Shield edi, ildelitaliano «Tenete conto che in questi giorni stiamo attaccando un sistema importante diche usiamo tutti i giorni quando andiamo al bar». (Giornalettismo)

