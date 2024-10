Il carcere affollato è un’emergenza. Il Quirinale risponde al garante (Di domenica 6 ottobre 2024) È approdato sul tavolo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’appello di Valentina Lanfranchi, garante dei detenuti del carcere di Bergamo, per tenere accesa la luce sulla difficile realtà penitenziaria della casa circondariale di via Gleno, dove, secondo i dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria aggiornati al 23 settembre, sono recluse 575 persone per 319 posti disponibili, per un tasso d’affollamento - calcolato sulla base dei dati del ministero della Giustizia - ora al 180,3% contro il 167,4% di un anno fa. È il decimo tasso d’affollamento più alto nel complesso delle carceri italiane. Lanfranchi ha preso carta e penna e si è rivolta alcune settimane fa direttamente a Mattarella, raccogliendo quotidianamente le voci e le testimonianze di detenuti, ma anche di agenti e operatori della casa circondariale, condensandole in due pagine. (Di domenica 6 ottobre 2024) È approdato sul tavolo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’appello di Valentina Lanfranchi,dei detenuti deldi Bergamo, per tenere accesa la luce sulla difficile realtà penitenziaria della casa circondariale di via Gleno, dove, secondo i dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria aggiornati al 23 settembre, sono recluse 575 persone per 319 posti disponibili, per un tasso d’affollamento - calcolato sulla base dei dati del ministero della Giustizia - ora al 180,3% contro il 167,4% di un anno fa. È il decimo tasso d’affollamento più alto nel complesso delle carceri italiane. Lanfranchi ha preso carta e penna e si è rivolta alcune settimane fa direttamente a Mattarella, raccogliendo quotidianamente le voci e le testimonianze di detenuti, ma anche di agenti e operatori della casa circondariale, condensandole in due pagine. (Ilgiorno)

