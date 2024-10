Grifo arriva la Lucchese Formisano cerca la svolta | | Non meritiamo solo 7 punti Ora un successo per i tifosi

(Di domenica 6 ottobre 2024) In casa biancorossa più che l’ansia per una vittoria che manca da più di un mese prevale la fiducia. L’emergenza in attacco sta rientrando e Alessandrogià oggi con lasi aspetta un Perugia più propositivo, vicino a quello del pre campionato, quello di Coppa Italia, che giocava bene e raccoglieva risultati. Ma al di là delle parole, al Perugia serve una vittoria subito. Perché sarà anchel’ottava giornata ma il gruppo biancorosso ha urgenza di uscire da una classifica che oltre a preoccupare fa anche tanta tristezza, tutto considerato. "Più che la pressione per la vittoria, c’è la pressione di dover raccogliere ciò che si merita – racconta l’allenatore biancorosso – . Nelle ultime partite meritavamo qualcosa in più: se a Pescara avessimo vinto come avremmo meritato, se a Pesaro fosse entrata la palla di Ricci, non avremmo sette