Grazie a tutti Torino il messaggio di Duvan Zapata dopo l’infortunio è da brividi

L'attaccante colombiano Duvan Zapata ha finalmente parlato dopo il grave infortunio subito durante la partita Inter-Torino, vinta dai nerazzurri per 3-2. L'episodio si è verificato attorno all'ottantesimo minuto, quando Zapata, visibilmente in difficoltà, è uscito in barella con le mani sul volto, in lacrime.Leggi anche: Sinner batte Etcheverry in tre set al Shanghai Masters 2024 La preoccupazione è stata palpabile fin dal momento dell'incidente. Durante il match, il giocatore ha subito un appoggio non sicuro sul piede sinistro, accompagnato da una torsione della gamba, che lo ha costretto a franare a terra. L'arbitro ha prontamente interrotto il gioco per consentire ai sanitari del Torino di intervenire, ma Zapata non è riuscito a rialzarsi, lasciando il campo tra gli applausi e il sostegno del pubblico di San Siro.

