Grande Fratello Giglio e Yulia si conoscevano già | notte di passione tra i due

(Di domenica 6 ottobre 2024) Lucali detto “” eBruschi si conoscerebbero già prima di entrare nella Casa del. Nel corso di queste prime settimane, il parrucchiere romagnolo è diventato oggetto del contendere tra Jessica Morlacchi (che si è dichiarata a lui ma si è beccata un due di picche) e proprioBruschi.è vicino ad entrambe, ma sembra avere una chiara preferenza per la concorrente di origini cubane. Anche durante la sesta puntata del GF, andata in onda ieri, giovedì 3 ottobre, Alfonso Signorini ha provato ad indagare sul potenziale triangolo, non riuscendo, però, a cavarne un ragno dal buco. Inoltre, con il passare delle ore la tensione tra Jessica esta raggiungendo livelli di guardia, e le due gieffine sono state protagoniste di un’accesa discussione durante l’ultima diretta. (Metropolitanmagazine)