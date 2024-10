Gianni Valdati morto cercando funghi Sesto Ulteriano piange il farmacista 57enne

(Di domenica 6 ottobre 2024) San Giuliano Milanese (Milano), 5 ottobre 2024 – La città è in lutto per la morte didivenuto improvvisamente a mancare ieri mattina in Liguria, durante una battuta di. La vittima si trovava in provincia di Genova in compagnia di un amico, a sua volta cercatore die residente a, quando, intorno alle 9, è avvenuta la tragedia.è precipitato in un dirupo nei boschi di Barbagelata, nell’entroterra di Chiavari. L’allarme è stato lanciato dall’amico che si trovava con lui. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il soccorso alpino, i vigili del fuoco e l’elicottero, che ha calato un medico del 118 per cercare di stabilizzare il. I tentativi di rianimarlo purtroppo non hanno avuto esito e sono state avviate le operazioni per recuperare la salma. (Ilgiorno)