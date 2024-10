Emmanuel Todd | Gli oligarchi e il nichilismo hanno distrutto le democrazie È la sconfitta dell’Occidente

(Di domenica 6 ottobre 2024) Diceche stiamo assistendo alla, vittima del suoe dei suoi errori di valutazione. Aggiunge che la Russia è destinata a vincere in Ucraina, che il declino degli Stati Uniti è irreversibile e che anche il tempo delleè finito; insommasostiene che occorre ripensare il mondo secondo nuovi parametri. Ogni libro dello storico francese suscita discussioni e divisioni e La(Fazi) non farà eccezione; lui è abituato a finire sul banco degli accusati e fa notare d’essere pressoché oscurato dai media pubblici francesi, ma intanto il libro ha già toccato quota ottantamila copie vendute in Francia ed è stato tradotto in numerose lingue (ma non, al momento, in inglese). (Quotidiano)